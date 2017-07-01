Президент ПАСЕ обвинил Украину в кампании против него

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт заявил, что стал «жертвой за свое желание к диалогу», и что кампанию против него возглавили украинцы.

Об этом говорится в первом заявлении Аграмунта после того, как в ПАСЕ инициировали его отставку.

«Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона в Figaro и Guardian демонстрируют, что его позиция в отношении сирийского кризиса не отличается от моей. Другие лидеры во всем мире также заявили, что обязательно надо привлекать к диалогу все стороны, включая нынешнее сирийское правительство. Все эти заявления приветствовались международным сообществом», — подчеркнул президент ПАСЕ

По словам Аграмунта, «некоторые» члены ПАСЕ просто воспользовались обстоятельствами, чтобы начать кампанию против него.

«Эта кампания, конечно, велась украинской делегацией, из-за национальных интересов в отношении России, а также социалистами и крайними левыми из-за политических и партийных причин, в частности, для простого удовольствия, чтобы уничтожить президента от партии ЕНП», — подчеркнул Аграмунт.

«Украинские депутаты с их упрощенческими лозунгами, а также социалисты и крайние левые со своей скрытой программой увидели прекрасную возможность напасть на меня после моих инициатив к диалогу, чтобы ослабить меня и свести счеты», — резюмировал президент ПАСЕ, добавив, что новые правила, принятые для процедуры его отставки, являются «незаконными и нечестными».

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Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», 28 апреля бюро ПАСЕ выразило Аграмунту недоверие и постановило, что он не уполномочен совершать какие-либо официальные визиты, посещать любые заседания или делать какие-либо публичные заявления от имени Ассамблеи в качестве ее председателя.

26 июня группа Европейской народной партии в ПАСЕ проголосовала за недоверие Аграмунту.