Президент Молдавии лично руководит устранением последствий снегопада
Президент Молдавии Игорь Додон лично отправился на территорию, чтобы проверить, как справляются государственные структуры, участвующие в ликвидации последствий циклона, обрушившегося на республику.
Глава государства пообщался с представителями Национальной армии, мобилизованной по его приказу для помощи в устранении последствий снегопада.
«Вместе с премьер-министром мы решили привлечь Национальную армию для разрешения сложившейся ситуации. Военная техника и все военнослужащие в любой момент готовы прийти на помощь людям в борьбе с последствиями стихии», — заявил Додон Додон.
Также президент проинспектировал работу Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и Центра оперативного управления в чрезвычайных ситуациях Министерства внутренних дел.
Лидер Молдавии потребовал от ответственных лиц оснастить участников ликвидации последствий природной стихии всем необходимым — от одежды, до инструментов и технологий.
Отдельное внимание Игорь Додон уделил восстановлению транспортного сообщения. Из-за снегопада, который парализовал движение общественноготранспорта в Кишиневе, столичные извозчики подняли цены в пять раз.
«По распоряжению президента связались с минэкономики — всем службам такси через лицензионную палату был направлен сигнал о категорической недопустимости подобных инцидентов», — сообщил доверенное лицо президента Ион Чебан.
По его словам, «зарабатывать на стихии, на сиюминутной беспомощности горожан — абсолютное скотство». «Такие случаи нужно жестко пресекать и за это наказывать», — добавил он.
Накануне вечером из-за снежного циклона в Молдавии был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/21/prezident-moldavii-lichno-rukovodit-ustraneniem-posledstviy-snegopada