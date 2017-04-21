Президент Молдавии лично руководит устранением последствий снегопада

Президент Молдавии Игорь Додон лично отправился на территорию, чтобы проверить, как справляются государственные структуры, участвующие в ликвидации последствий циклона, обрушившегося на республику.

Глава государства пообщался с представителями Национальной армии, мобилизованной по его приказу для помощи в устранении последствий снегопада.

«Вместе с премьер-министром мы решили привлечь Национальную армию для разрешения сложившейся ситуации. Военная техника и все военнослужащие в любой момент готовы прийти на помощь людям в борьбе с последствиями стихии», — заявил Додон Додон.

Также президент проинспектировал работу Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и Центра оперативного управления в чрезвычайных ситуациях Министерства внутренних дел.

Лидер Молдавии потребовал от ответственных лиц оснастить участников ликвидации последствий природной стихии всем необходимым — от одежды, до инструментов и технологий.

Отдельное внимание Игорь Додон уделил восстановлению транспортного сообщения. Из-за снегопада, который парализовал движение общественноготранспорта в Кишиневе, столичные извозчики подняли цены в пять раз.

«По распоряжению президента связались с минэкономики — всем службам такси через лицензионную палату был направлен сигнал о категорической недопустимости подобных инцидентов», — сообщил доверенное лицо президента Ион Чебан.

По его словам, «зарабатывать на стихии, на сиюминутной беспомощности горожан — абсолютное скотство». «Такие случаи нужно жестко пресекать и за это наказывать», — добавил он.

Накануне вечером из-за снежного циклона в Молдавии был объявлен режим чрезвычайной ситуации.