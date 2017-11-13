Президент Армении направил соболезнования иранскому коллеге

Президент Армении Серж Саргсян направил сегодня телеграмму соболезнования иранскому коллеге Хасану Роухани, в связи с человеческими жертвами в результате землетрясения на территории страны.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Саргсян выразил свои соболезнования и поддержку президенту ИРИ и народу Ирана, родным и близким погибших. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, мощное землетрясение произошло накануне вечером на границе Ирана и Ирака. К настоящему моменту число погибших превысило 200 человек, пострадавших — 1600. Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.