Преступник в маске Санта-Клауса ограбил банк в американском Мемфисе
В американском Мемфисе (штат Теннесси) мужчина в маске Санта-Клауса совершил ограбление банка.
Как отмечает ABC News, инцидент произошёл около 10 часов утра в одном из отделений банка City Employee Credit Union.
Мужчина вошёл в здание банка и стал раздавать конфеты всем присутствующим, после чего подошёл к кассе и передал записку с требованием отдать ему деньги.
Грабителю удалось сбежать с полученными деньгами. В настоящее время полиция ведёт поиски преступника.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/24/prestupnik-v-maske-santa-klausa-ograbil-bank-v-amerikanskom-memfise