Проишествия 

Преступник в маске Санта-Клауса ограбил банк в американском Мемфисе

0 коментариев

Иллюстрация news2.ru

В американском Мемфисе (штат Теннесси) мужчина в маске Санта-Клауса совершил ограбление банка.

Как отмечает ABC News, инцидент произошёл около 10 часов утра в одном из отделений банка City Employee Credit Union.

Мужчина вошёл в здание банка и стал раздавать конфеты всем присутствующим, после чего подошёл к кассе и передал записку с требованием отдать ему деньги.

Грабителю удалось сбежать с полученными деньгами. В настоящее время полиция ведёт поиски преступника.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/24/prestupnik-v-maske-santa-klausa-ograbil-bank-v-amerikanskom-memfise

Другие новости:

wnxxa4_1459374123

На Кипре угонщик египетского самолета арестован на восемь суток

0
09xq0a_1471449363

Россельхознадзор подтвердил вспышку африканской чумы свиней в Южной Осетии

0
ebuga4_1465139762

Военный прокурор Украины заявил о раскрытии убийства адвоката Грабовского

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *