Преступник в маске Санта-Клауса ограбил банк в американском Мемфисе

В американском Мемфисе (штат Теннесси) мужчина в маске Санта-Клауса совершил ограбление банка.

Как отмечает ABC News, инцидент произошёл около 10 часов утра в одном из отделений банка City Employee Credit Union.

Мужчина вошёл в здание банка и стал раздавать конфеты всем присутствующим, после чего подошёл к кассе и передал записку с требованием отдать ему деньги.

Грабителю удалось сбежать с полученными деньгами. В настоящее время полиция ведёт поиски преступника.