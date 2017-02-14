Преступная группа похитила по компьютерной сети Армении $ 274,2 тыс.

В странах постсоветского пространства действует специализированная международная преступная группа, которая совершает хищения с помощью вредоносных компьютерных программ, рассылаемых через электронную почту. Об этом сообщает Служба нацбезопасности Армении.

Придавая важность обеспечению безопасности личных данных, корпоративной тайны и финансовой информации, СНБ Армении призывает физических и юридических лиц проявлять к получаемым электронным письмам здоровый скептицизм, не просматривая, сразу же удалять письма, полученные с неофициальных или неизвестных адресов, либо предпринять иные соответствующие меры, связанные с безопасностью.

Случай хищения аналогичным способом, по данным СНБ, был зафиксирован и в Армении. В частности, члены преступной группы, состоящей из граждан иностранных государств, отправили от имени одного из ведомств Армении на электронные адреса сотрудников действующего в республике коммерческого банка десятки фальшивых писем, содержащих вредоносные программы, с помощью которых проникли во внутреннюю компьютерную сеть банка и завладели хранящейся там информацией.

После этого на одном из серверов банка они установили и запустили программу дистанционной синхронизации, которая заразила обслуживающий банкоматы банка сервер вредоносными компьютерными программами, тем самым вызвав сбой в их нормальной работе. Прибывшие впоследствии в Армению члены преступной группы, введя через клавиатуру 22 банкоматов городов Ереван и Абовян спецпиальные команды, похитили в общей сложности 133 млн драмов (порядка $ 274,2 тыс.).

Личности всех трех иностранцев, совершивших вышеуказанные преступления, установлены.

Указанные лица в рамках возбужденного в Следственном управлении Службы нацбезопасности уголовного дела привлечены в качестве обвиняемых за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 254 (неправомерное завладение компьютерной информацией), пунктами 1 и 2 части 2 статьи 256 (разработка, использование и распространение вредоносных программ, совершенные из корыстных побуждений), пунктами 1 и 2 части 3 статьи 181 (хищение в особо крупных размерах с использованием компьютерной техники) и пунктами 1 и 2 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем). На основе представленной СНБ информации все трое объявлены в межгосударственный розыск.

В настоящее время в рамках сотрудничества с компетентными органами иностранных государств предпринимаются меры по выявлению иных лиц, возможно причастных к совершению транснационального преступления. СНБ также сообщает, что киберпреступления, несмотря на скрытый характер, также оставляют определенные «следы», которые позволяют полностью раскрыть преступный механизм.