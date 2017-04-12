Пресс-конференция Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
В Москве прошли переговоры главы российского МИД Сергейя Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Среди главных тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений.
После завершения переговоров Лаврова и Тиллерсона принял в Кремле Владимир Путин.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492020042
One thought on “Пресс-конференция Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»”
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