Проишествия 

Премьера Польши, попавшую в ДТП, перевезут в Варшаву на вертолете

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Иллюстрация: twitter.com/realhumanrights

Глава правительства Польши Беата Шидло, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Освенциме, на некоторое время останется под присмотром врачей, хотя угрозы для ее жизни нет. Об этом сообщает Рolskieradio.

Врачи уже провели компьютерную томографию и проверили Шидло на предмет внутренних повреждений. «Пока сложно сказать, как долга она пробудет в больнице, но сегодня ей точно необходимо остаться», — сказали в больнице, отметив, что у премьера ушибы.

Тем временем, как сообщает РИА Новости, решено отправить премьера в Варшаву на вертолете для дальнейшего обследования. Причем известный политик Ярослав Качиньский рассказал о «серьезных ранениях» Шидло.

Беата Шидло была госпитализирована после того, как в её кортеж врезался Fiat Cinquecento, выезжавший со второстепенной дороги. Он столкнулся со вторым автомобилем колонны, в котором находилась премьер. После чего машина политика съехала на обочину.

Известно, что один из охранников главы кабинета министров сломал ногу. Правоохранительные органы начали расследование.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/premera-polshi-resheno-ostavit-v-bolnice-posle-dtp-ugrozy-zhizni-net

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