Премьер Японии призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента РФ Владимира Путина преодолеть все трудности и заключить мирный договор между Россией и Японией.

«Всего лишь за один год между Японией и Россией начались подвижки, которых мы не смогли сделать за 70 лет до этого. Если продолжать такие шаги еще год, а потом еще год, то уверен, что мы увидим впереди не что иное, как блестящее будущее российско-японских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся потенциал», — сказал Абэ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Он добавил: «Именно ради этого мы должны поставить точку в ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. Владимир, эту обязанность мы должны выполнить вдвоем».

Премьер-министр Японии призвал: «Преодолеем же все трудности, оставим молодым людям следующего поколения Мир, в котором два государства — Япония и Россия — смогут раскрыть свой потенциал».

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