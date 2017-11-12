Премьер Турции объяснил, почему российские С-400 предпочли западным аналогам

Турция пошла на подписание соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, так как не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран НАТО в связи с отсутствием поддержки США, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.

«Мы хотели получить их (системы ПВО) от стран-членов НАТО, но не смогли получить необходимую поддержку от США… Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО. Совсем наоборот, это усиливает их. Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции», — сказал Йылдырым журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.

Он добавил, что другого выбора у Турции не было, так как из-за отсутствия современной системы ПВО ВВС Турции не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную по Турции с территории Сирии в результате чего погибли 29 человек. Обстрелу со стороны ИГИЛ* ранее неоднократно подвергался приграничный с Сирией турецкий город Килис.

Читайте также: Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.