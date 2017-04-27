Премьер Молдавии возглавил генеральную уборку столицы

В Кишиневе продолжают устранять последствия снегопада, обрушавшегося на республику в конце прошлой недели. Премьер-министр страны Павел Филип объявил четверг, 27 апреля, днем генеральной уборки города.

К восстановительным работам будут привлечены полицейские, карабинеры и военнослужащие Национальной армии. Глава кабмина призвал столичных водителей, по возможности, не пользоваться автомобилями, а жителей района — воздержаться от поездок в столицу.

«Мы мобилизуем силы для срочной задачи, протянем руку помощи примэрии (мэрии). Влияние этих стихийных бедствий было чрезвычайно велико и сил, которыми располагает примэрия, недостаточно, чтобы навести порядок в городе», — заявил Филип.

Помимо военных и полиции, к уборке будут привлечены профессионалы, умеющие грамотно обрезать деревья. Задействуют более 100 единиц спецтранспорта.

«Бригады будут обеспечены одним самосвалом и двумя профессионалами с мотопилами. Будет один представитель Службы по чрезвычайным ситуациям и другой будет делегирован министерством окружающей среды», — уточнил глава кабмина

Особое внимание Павел Филип уделил соблюдению максимальную осторожность и правилам безопасности во время очистки города. «Пожалуйста, обратите внимание на неизбежные опасности, деревья, которые готовы упасть, упавшие линии электропередач, которые могут нанести серьезный урон. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой проявить терпение и прислушиваться к просьбам правоохранительных органов. В ближайшие дни будет много полиции на улицах столицы», — обратился премьер-министр к горожанам.

Работы по расчистки Кишинёва начались в четверг, в пять часов утра. Власти планируют завершить все мероприятия за два дня, однако, в случае необходимости, сроки будут продлены.

Как уже сообщало EADaily, в Молдавии метеорологи 21 апреля объявили «оранжевый код» метеоопасности, что означает угрозу человеческим жизням и опасность значительных материальных потерь. За сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков. Высота сугробов в Кишиневе достигала 57 см. В результате 700 населенных пунктов оказались отключены от электричества. От падения деревьев пострадали люди, повреждена техника. На борьбу с последствиями непогоды президент Молдавии Игорь Додон мобилизовал армию.