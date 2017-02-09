«Прекратить торговлю с сепаратистами», — «ВСУшники» зачитали ультиматум Порошенко (ВИДЕО)

Боевики оккупационного корпуса ВСУ, находящегося на Донбассе, обратились к украинскому президенту Порошенко с призывом прекратить все экономические отношения с Республиками Донбасса, несмотря на «временные трудности» для жителей Украины и Донбасса.

Боевики из 16-го батальона 58-й бригады ВСУ на камеру зачитали обращение к высшему политическому руководству и лично к президенту Порошенко, в котором потребовали прекратить торговлю и какие-либо финансовые отношения с «сепаратистами».

«Мы не поддерживаем ни одну политическую силу, — заверил каратель, зачитывавший обращение, — но осуждаем давление, особенно физическое, на ветеранов АТО, которые сегодня с помощью торговой блокады в Луганской области борются с финансированием оккупантов».

«Спикер» потребовал полностью остановить «контрабанду вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей», имея в виду санкционированные киевским правительством поставки угля для украинских ТЭС через линию противостояния сторон.

«Каждая гривна, направленная в ОРДЛО, — это прямое финансирование терроризма. Терроризма, который уже третий год подряд не дает покоя нашему государству», — зачитывает текст боевик.

При этом каратель признал, что их «родственники и близкие понимают проблему и готовы принять временные трудности, которые могут возникнуть из-за отсутствия энергоносителей из Донбасса, но память и честь тех воинов, которые положили здоровье и жизнь на этой кровопролитной войне, гораздо дороже этого».

По мнению карателя, в ДНР и ЛНР живут много граждан, которые «любят и поддерживают Украину». Он попросил и их «с пониманием отнестись к этому экономическому эмбарго».

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