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Преемника президента может выбрать только российский народ, — Путин

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Преемника президента может выбрать только российский народ, — Путин | Русская весна

Преемника президента РФ может определить только российский народ в ходе демократических выборов, заявил глава государства Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».
 
В ходе заседания представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане пожаловался президенту на многочисленные претензии и организацию проверок со стороны сенатора Франца Клинцевича, который в своем письме указал спикера ГД Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ.

Путин пообещал разобраться в конфликте, о котором он узнал в ходе заседания комитета.

«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой», — сказал Путин.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492712029

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