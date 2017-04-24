Проишествия 

Представители ЛНР передали ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

0 коментариев

Фото: lug-info.com

Сегодня, 24 апреля, представители Луганской народной республики (ЛНР) передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Киеву территории, тело погибшего при взрыве наблюдателя. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

«Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне», — сказал он.

Как сообщало EADaily, 23 апреля на дороге Славяносербск — село Сокольники в районе села Пришиб подорвался на противотанковой мине автомобиль наблюдателей ОБСЕ. В результате один представитель миссии погиб, двое получили ранения. В министерстве государственной безопасности ЛНР заявили, что в районе Пришиба «действовала подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/24/predstaviteli-lnr-peredali-obse-telo-pogibshego-nablyudatelya

Другие новости:

8qiou4_1470272407

Госдеп воздерживается от комментариев по сообщениям о химатаке в Алеппо

0
lc4v11_1462325046

Sky News заявил о сотрудничестве властей Сирии с ДАИШ

0
wk6k7j_1464767762

В Минспорта Дагестана пообещали и дальше «отстаивать интересы команды республики»

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *