Представители ЛНР передали ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

Сегодня, 24 апреля, представители Луганской народной республики (ЛНР) передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Киеву территории, тело погибшего при взрыве наблюдателя. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

«Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне», — сказал он.

Как сообщало EADaily, 23 апреля на дороге Славяносербск — село Сокольники в районе села Пришиб подорвался на противотанковой мине автомобиль наблюдателей ОБСЕ. В результате один представитель миссии погиб, двое получили ранения. В министерстве государственной безопасности ЛНР заявили, что в районе Пришиба «действовала подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа».