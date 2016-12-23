Россия 

Представитель Трампа объяснил его слова о ядерном потенциале США

0 коментариев
Представитель Трампа объяснил его слова о ядерном потенциале США | Русская весна

Представитель избранного президента США Джейсон Миллер прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что США должны нарастить свои ядерные возможности.

По словам Миллера, под словами Трампа подразумевалась угроза распространения ядерного оружия, особенно среди террористических организаций, нестабильных государств и стран-изгоев, передает агентство Reuters.

Ранее в своем Twitter Трамп написал, что американская сторона должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, как мир «придет в чувство относительно ядерных бомб».

Уточнений и пояснений контекста своего высказывания избранный президент США не привел.

Накануне президент РФ Владимир Путин дал оценку состоянию российской ядерной триады. По его словам она поддерживается на должном уровне, а объем современного вооружения в ядерных силах на настоящий момент составляет 60%.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482472252

Другие новости:

5karey_1458402666

В Госдуме считают, что Россия выиграет у Украины суд по долгу, если его не политизируют

0
h8huht_1478010722

Россия, Сербия и Белоруссия проведут совместные военные учения

0
vzki4p_1458496263

Теракты в Сирии могут сделать ситуацию в стране необратимой, — Клинцевич

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *