Предсмертный банкет в Ялте

Визит президента Петра Порошенко в Берлин получил удивительно скупую прессу на Украине.

Граждане не ждут от этой встречи ничего путного. Ну обменяются соображениями о том, как дальше саботировать минский процесс, как удержать санкции против России. Все равно от них уже мало что зависит.

При этом вдруг стало очевидным, что у Киева в его безнадежном стремлении в Европу есть только один настоящий союзник — Берлин.

Не Вашингтон, не Лондон, не Брюссель и даже не Варшава. Германии больнее всего расставаться с украинской мечтой, которая едва не реализовалась в 1918 году, потом — в 1941-м, и вот сейчас. А в Киеве всегда находились охотники подложить свою страну под немцев.

Мне довелось наблюдать самый, пожалуй, сладостный момент украино-европейской любви. Великолепный банкет под шатрами на лужайке царского дворца в Массандре. Конец сентября 2013 года, чудесное крымское бабье лето. Слева попивает винцо Тони Блэр, чокается с Герхардом Шредером, там Александр Квасьневский с Далей Грибаускайте.

Бывший директор МВФ Доминик Стросс-Кан, утративший свой пост в связи с недоказанными обвинениями в изнасиловании и сутенерстве, мрачно смотрит в бокал. Ну и, конечно, Янукович с Азаровым, украинские миллиардеры и европейские банкиры, и в глазах рябит от депутатов. Среди жующих, между прочим, Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Юрий Луценко, которые очень скоро скушают и Януковича.

Ищу глазами Клинтонов — Билла и Хиллари, и не нахожу. В Ливадии, на заседаниях Ялтинского экономического саммита — они были, а на заключительную пьянку, видно, решили не ходить. Публику развлекает Олег Скрипка, который когда-то мне нравился, а теперь осточертел.

И все ждут поп-звезду Тину Кароль. Она, как выясняется, едет сюда после концерта в Симферополе. И вот приезжает, запрыгивает на сцену и кричит в микрофон: «Мальчишки! Девчонки! Срочно забыли обо всех делах и прямо сейчас любим друг друга!».

Тони Блэр тупо смотрит на грудастую певицу, пока ему переводят. Тина, очевидно, решила, что попала на какой-то крутенький корпоратив. А какая, впрочем, разница. Тут же все пускаются в пляс и начинают друг друга любить.

Так завершался десятый юбилейный форум YES — английская аббревиатура словосочетания Ялтинская европейская стратегия. Бессменным организатором этих мероприятий был Виктор Пинчук — миллиардер, зять президента Леонида Кучмы. Это был апофеоз европейской эйфории.

Все уже знали, что соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза подпишут через два месяца на саммите ЕС в Вильнюсе, и пребывание Юлии Тимошенко в тюрьме этому не помешает.

Президент Литвы Даля Грибаускайте ходила именинницей под ручку с Виктором Януковичем. Заседания саммита были пронизаны предвкушением счастья. Кроме одного — на котором выступал советник президента России академик Сергей Глазьев. Он говорил о катастрофических для Украины последствиях создания зоны свободной торговли с Европой.

Публика слушала его с ехидными улыбками, разговаривала, кашляла, сморкалась, выходила из зала. Высшее украинское начальство на панель Глазьева вообще не явилось.

Через два месяца наступил Майдан и катастрофа. А пока мы с приятелем решаем выкурить по сигаре в спокойной обстановке, можем себе позволить по такому случаю. Встаем из-за стола, выходим из-под тента. Вокруг банкетной площадки освещены две-три аллейки, а дальше — непроглядная тьма. Находим в тени деревьев какую-то беседку. Вот сидим мы курим, и вдруг наблюдаем следующую сцену.

По аллее, покачиваясь, громко разговаривая по-немецки и время от времени разражаясь хохотом, идет группа — четверо мужчин и одна женщина. Мужчины в одинаково куцых по новой моде темных костюмах и узких темных галстуках — банковская униформа. Возраст где-то от тридцати до шестидесяти. Женщина лет за сорок, тоже в стандартном костюме — мини-юбка и облегающий пиджачок.

Они останавливаются под фонарем. Мужчины встают поперек аллеи в шеренгу — плечом к плечу, женщина достает фотоаппарат, присаживается и начинает щелкать. Потом, очевидно, одному из них приходит в голову блестящая идея, все ржут, расстегивают штаны, достают что положено и начинают обильно уринировать в направлении камеры на фоне царского дворца.

Дама весело снимает, по ходу предлагая товарищам повернуться и так и сяк, чтобы картинка была выразительнее. И чтоб ее не забрызгать.

Закончив фотосессию, они идут продолжать банкет.

«Це Европа!» — восхищенно шепчет мой приятель.

Это бесспорно, на такое похабство способны только европейцы. А еще почему-то вспомнились картинки про сорок первый год. Те были с автоматами, эти с портфелями, но и те тогда, и эти сейчас не собираются уважать завоеванную страну. Они считают, что здесь им можно то, что нельзя дома…

Теперь это в прошедшем времени. Сегодня можно уверенно заносить в учебники тот факт, что еще один проект интеграции Украины в общеевропейское пространство под германским лидерством провалился.

А мне жальче всего Виктора Пинчука, который недавно написал в «Уолл-стрит джорнэл», что вопрос принадлежности Крыма надо снять с повестки, дабы не отягощать решение других проблем.

Сколько денег и души вложил он в эту самую Ялтинскую европейскую стратегию, и все прахом. Да еще стал предателем родины. Хотел YES, а получил NO.

Им не удалось перебить бренд Ялты. Она осталась символом миропорядка, установленного победителями Германии во Второй мировой войне. В разрушение этого миропорядка Украина внесла свою лепту, но получить выгоду не сумела. А вот теперь в международный политический лексикон прочно внедрилось новое выражение «Ялта-2», и речь идет о проекте нового глобального договора. И в этом проекте Украина будет не участником, а проблемой.

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Искандер Хисамов, главный редактор Украина.ру

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