Предприятия ДНР начали заключать контракты на поставку муки в Россию

Предприятия ДНР, получившие квоту на экспорт муки, начали заключать договоры с иностранными компаниями.

«Предприятия ДНР, получившие квоту на вывоз муки, начали заключать контракты на ее экспорт с компаниями Российской Федерации.

Отмечу, что поставка муки за рубеж будет осуществляться в ДНР впервые. В целом, первая партия поставки составит шесть тысяч тонн», — передает ДАН со ссылкой на замглавы Минагропрома, председателя межведомственной комиссии по вопросам определения и распределения квот на вывоз за территорию Республики муки пшеничной всех сортов Александра Мукоедова.

Протоколом межведомственной комиссии от 03 февраля 2017 года утвержден перечень субъектов хозяйствования ДНР, которым предоставлено право на вывоз пшеничной муки всех сортов на территорию РФ и других стран (кроме Украины).

Среди них республиканское предприятие «Еленовский комбинат хлебопродуктов», малое частное предприятие «Агро-Сервис-Бешевский», а также коммандитное общество «ПО Ясиноватский комбинат хлебопродуктов».

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