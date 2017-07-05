Предприимчивый украинец продавал места в очереди на границе с Крымом

У контрольного пункта «Чонгар» украинские пограничники задержали предприимчивого гражданина «незалежной», который торговал местами в очереди на границе с Крымом.

Об этом сообщается на сайте администрации Херсонской области Украины.

Украинца поймали в момент передачи денег за продажу места в очереди ближе к пограничному пункту. При этом примечательно, что размер платы у «предпринимателя» был не фиксированный, а зависел от марки автомобиля: например 500 гривен для владельца Mersedes и 1500 гривен для обладателя Porsche.

Украинские пограничники задокументировали факт незаконной наживы и передали мужчину сотрудникам нацполиции.

При этом сам факт длинных очередей на границе с Крымом и перечисление люксовых машин, владельцы которых едут на российский курорт, явно расходится с заявлениями официального Киева о том, что украинцы не едут отдыхать на полуостров.

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