Россия 

Предприимчивый украинец продавал места в очереди на границе с Крымом

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Предприимчивый украинец продавал места в очереди на границе с Крымом | Русская весна

У контрольного пункта «Чонгар» украинские пограничники задержали предприимчивого гражданина «незалежной», который торговал местами в очереди на границе с Крымом.

Об этом сообщается на сайте администрации Херсонской области Украины.

Украинца поймали в момент передачи денег за продажу места в очереди ближе к пограничному пункту. При этом примечательно, что размер платы у «предпринимателя» был не фиксированный, а зависел от марки автомобиля: например 500 гривен для владельца Mersedes и 1500 гривен для обладателя Porsche.

Украинские пограничники задокументировали факт незаконной наживы и передали мужчину сотрудникам нацполиции.

При этом сам факт длинных очередей на границе с Крымом и перечисление люксовых машин, владельцы которых едут на российский курорт, явно расходится с заявлениями официального Киева о том, что украинцы не едут отдыхать на полуостров.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499239550

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