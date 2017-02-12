Предать — это вовремя предвидеть: как экс-регионалы спешили записаться в «ура-патриоты»

Истории украинских политиков, умудряющихся на протяжении жизни менять окрас по 2–5 раз, напоминают знаменитую пословицу: «Черного кобеля не отмоешь добела».

Наиболее свежим примером народного высказывания является недавнее поведение одесского народного депутата Алексея Гончаренко.

Как известно, 8 февраля он написал красной краской из баллончика на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве слово «Nein!» (в переводе — «Нет!». Сей акт вандализма Гончаренко посвятил протесту против заявления посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о возможном проведении выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Сам он свой поступок вандализмом не считает, заявив, что «каждый уважающий себя политик пишет на Берлинской стене», однако данную «акцию», к великому сожалению одессита, не оценили ни на Украине, ни в Европе.

Даже его новые «побратимы», например, скандально известные Игорь Мосийчук или Борислав Береза, высказались против подобного пиара. Тем более, что благодаря этому Украина вляпалась в серьезный дипломатический скандал: немецкий МИД выразил возмущение подобным беспределом и сам президент Порошенко был вынужден приносить извинения и осуждать поведение заместителя председателя фракции собственной парламентской партии.

А Генпрокуратура и вовсе начала уголовное производство по части 1 статьи 296 УК — «хулиганство», за которую можно получить ограничение свободы от 2 до 5 лет.

В связи с этим, хотелось бы вспомнить некоторые факты из биографий наиболее ярких политических перебежчиков, начнем, пожалуй, с того же Гончаренко.

Гончаренко — любитель природы и экс-регионал, перекрасившийся в ярого националиста

Кто же такой этот вандал, разрисовывающий стены Берлинской стены и что в нем хорошего? Да ничего, в сущности, хорошего, кроме места рождения — города Одессы. Однако и этот факт наверняка удручает и бесит многих одесситов.

Уже немногие помнят, что начинал свою трудовую карьеру нардеп фельдшером на «Скорой помощи». Уже в 2001 году Гончаренко решил не продолжать идти тропою медика и вошел в партию «Зеленых» — партию так называемых экологов, если кто не помнит.

В 2002 году поехал в Москву — «вотчину тирана Путина» — получать второе высшее образование. В 2005 — экс-санитар стал регионалом и прошел по выборам в городской совет Одессы. Одним из главных его достижений в составе Партии регионов можно смело называть положительное решение одного из пунктов Регламента одесской мэрии, согласно которому «языком работы Одесского горсовета, его исполнительных органов и для официальных объявлений, наряду с украинским языком, является русский».

А мнение Гончаренко, высказанное в интервью «Украинской правде» в 2012 году и вовсе необходимо процитировать: «Вы (корреспондент, который считает, что русский язык уничтожит украинский, поэтому протестует против этого) фактически говорите о насильственной украинизации миллионов людей. Одесса не была украинским городом. Одесса создавалась как центр Новороссии, в которой были русские, греки, украинцы, евреи, болгары и прочие. Русский язык всегда был в Одессе, он не внесен туда откуда-то переселенцами».

«Украина достаточно искусственно сшита. Потому что Новороссия, южная часть, была пришита к центральной Украине, которая имела совершенно другую культуру и историю».

Похож он на ярого националиста, который разрисовывает ныне стены в европейском государстве, чтобы выразить свое почтение украинским националистам и упорно заявляет, что мова — светоч нации? Да, похож. Но вот понять, когда из политика, ратовавшего за второй государственный язык, федерализацию страны вылез наружу националист-«заединщик».

Наверное, это произошло 19 февраля 2014 года, когда Гончаренко понял, что его идеология и партия пошли ко дну вместе с Виктором Януковичем. Именно тогда появился тот, кто 2 мая 2014 года радовался трагической гибели одесситов в Доме профсоюзов, заявляя на всю страну: «Мы очистили Куликово поле от лагеря сепаратистов», обыскивая карманы убитых сторонников антимайдана.

Деяния Гончаренко в партии БПП настолько отличаются от его прошлых взглядов и выглядят настолько мерзко, что рассматривать их не имеет смысла. Единственное, что нужно запомнить — «смена окраса» для одесского нардепа привычное дело, посвященное извечной жажде наживы и власти. Уйти, как капитан со своим судном ко дну, могут немногие и Гончаренко яркий тому пример.

Богословская — экзальтированная особа, ищущая свой путь просвещения

Еще одним подобным примером является бывшая «регионалка» Инна Богословская. Личность довольно незаурядная, увлекающаяся медитациями, философией и различными духовными течениями.

Начать хотя бы с ее хиропрактик, а точнее с увлечения онтопсихологией, которую эксперты относят к квазирелигиозным сектам.

Интересоваться этим новомодным веянием Богословская начала в далеком 2002 году, а в 2011 году дала небольшое интервью изданию «Власть денег», в котором призналась, что училась запрещенному в ряде стран учению. К слову говоря, эксперты считают, что онтопсихология «провоцирует экзальтированность и антисоциальность личности со стремлением к материальному превосходству и духовному аутизму».

Наверное, именно с этим связаны частые смены настроения и политических пристрастий.

За время, проведенное в украинской политической среде, Богословская успела побывать во фракции НДП, Партии зеленых, «Трудовой Украины», Конституционно-демократической партии, «Вече» и, конечно, в Партии регионов, где снискала славу штатного провокатора. Количество скандалов, связанных с ней, не поддается исчислению.

Тут тебе и обыденные обзывания, и нелепые высказывания, и обвинения в коррупции и превышении полномочий, и секс-скандалы и даже (на минуточку!) предложение об установлении над Севастополем российско-украинского кондоминиума — совместного управления одной территорией двумя государствами.

Попросту говоря, на нынешнем украинском языке, посягательство на территориальную целостность Украины — сепаратизм, одним словом.

А что же ныне? Сегодня Богословская исполняет всю ту же роль провокатора, но уже на стороне украинских националистов. Ее можно увидеть в ряде наиболее скандальных передач, где она с тем же энтузиазмом защищает мову на чистейшем русском языке. Или передает гуманитарную помощь украинским военным, которые каждый день стреляют по Донбассу.

Или рассуждает о «совковом тоталитарном режиме» и просит снести все памятники Ленину, не считая харьковского, за уничтожение которого так рьяно ратовала. Но стоит заметить, что сама Богословская, пусть и замешана в кровавых делах нынешнего правительство, все же отличается от принципиально-лживого Гончаренко. В чем же отличие между Богословской и Гончаренко?

Несмотря на свою приверженность постоянной смене политического окраса, Богословская выступает перед общественностью экзальтированной сибариткой, жаждущей известности и славы.

В то время как Гончаренко с помощью изменения своих взглядов — хочет лишь заработать денег, а как именно, его вряд ли интересует.

Пример Гончаренко и Богословской не единичен: многие бывшие регионалы, коммунисты, социалисты резко стали украинскими «ура-патриотами». Быть может, кто-то в глубине души еще раздумывает над своим поведением, в то время как остальные даже не обращают внимания на свои действия и слова.

Жажда наживы и жажда славы, по сути, ничем друг от друга не отличаются, вынуждая людей совершать низкие и подлые поступки в погоне за маячащим вдалеке призом — властью над ниже стоящими, лучшим из всех придуманных человечеством наркотиков.

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Виталий Диденко

Украина.ру