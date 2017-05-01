Праздник-безобразник: Первомай без слова «труд» – это не праздник, а капут!

Нынешняя российская власть подобна царю Мидасу наоборот: если тот все превращал в золото, то эта власть все наши бывшие алмазы превращает в прах.

Взять хоть отгремевший только что праздник 1-го мая, который изначально был праздником солидарности трудящихся всех стран, борющихся против эксплуатации капиталистов. Во что он превращен сейчас в России, на родине Великой пролетарской революции, на которую в свое время искренне молились пролетарии всех стран?

В праздник смирения эксплуатируемых с их эксплуататорами? В день солидарности ограбленного с грабителем, заложника с террористом, изнасилованной с ее насильником? В солидарность баранов с их мясниками, пастухами и овчарками? И всё это – под присмотром чиновной братии, крышующей сегодня то капитальное воровство, которое пришло на смену советскому капительному строительству.

В советское время на флаге Первомая было написано: «Мир, труд, май!» Сегодня слово «труд» стыдливо стерто с первомайских полотнищ – ибо оно ненавистно тем нынешним Мидасам, что имеют свою рыбку безо всякого труда, путем валютных, нефтяных и прочих спекуляций. Трудящиеся – это их враги, ненавистные как класс, который сто лет назад порушил их нетрудовую лафу и «хруст французской булки».

Слово «труд» стало в сегодняшней России нелегитимным, неполиткорректным – мы что, сошли совсем с ума?

Та же нелегкая постигла и все прочие наши официальные праздники. День Независимости России 12 июня – в честь принятой в 1990 году на съезде народных депутатов РСФСР декларации о независимости РСФСР. Но от кого? От СССР, от великой советской истории и великой страны? По-настоящему это надо отмечать как самую скорбную дату – а не праздник, когда веселится и ликует весь народ!

4 ноября – что за годовщина? День изгнания поляков из Кремля в 1612 году? Но одной ногой мы празднуем это изгнание, а другой коленопреклоняемся в Катыни, каясь за расстрел польских военных, расстрелянных не нами, как уже кругом доказано. Это национальный праздник – или диагноз какой-то национальной шизофрении?

Какой еще праздник мы не испохабили? День Победы? Сначала подвязали к нему «левые» георгиевские ленточки взамен истинных реликвий в виде Красного знамени Победы и Красной звезды героев. Потом занавесили Мавзолей, к подножью которого наши победители швыряли знамена поверженной Германии. И на парад Бессмертного полка кощунственно вытащили портрет Николая II, царя-пораженца, объявленного нашим главным победителем… Бред и только!

Остановись, безумное мгновенье! Спалив свою историю, мы спалим и самих себя. Вычищая слово «труд» из нашего лексикона, мы подрываем саму основу нашего существования. И если вершки пошли войной против своих корешков – такая культура полностью обречена.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/18377/-