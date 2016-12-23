«Правый сектор» проверяют на причастность к убийствам на «майдане»

Генпрокуратура Украины проверяет членов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) на причастность к убийству «беркутовцев» во время киевского «евромайдана». Об этом идет речь в постановлении Печерского районного суда Киева.

«На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации „Правый сектор“, которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы „Днепр“, откуда они были выселены в январе 2015 года», — говорится в тексте определения.

Отмечается, что речь идет о расследовании убийств «Беркутовцев» 18 и 20 февраля 2014 года. Суд, в частности, разрешил прокурорам получить конфиденциальную информацию от операторов мобильной связи о переговорах проверяемых граждан в период с 1 января 2014 года по 16 декабря 2016 года.

Как сообщало EADaily, жертвами противостояния в Киеве 18−20 февраля 2014 года стали более 100 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения «Беркут». В суде над «беркутовцами» 2 декабря экс-командующий ВВ МВД Украины доложил о потерях правохранителей на «майдане».