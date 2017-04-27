«Правый сектор» остановил раскраску Арки Дружбы народов в Киеве в цвета ЛГБТ (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве боевики «Правого сектора» и «Свободы» остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов, о которых ранее сообщала «Русская Весна».

Как заявил спикер «Правого Сектора»* Артем Скоропадский, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.

«Мы не согласны с этими так называемыми украшениями, в кавычках, которые там делаются. Потому что это скрытая пропаганда ЛГБТ, хотя Арка Дружбы народов, конечно, устаревший памятник, не особенно нужный, он входит в список национальных памятников, что там менять, это просто противозаконно. Эти работы небыли согласованы с общиной, это просто волюнтаристское решение киевской мэрии, для того что бы понравиться Европе», — сказал он.

«Мы туда приехали, заблокировали все, что там происходит, вызвали полицию, написали заявление в полицию, что там происходят незаконные действия. Если власть так хочет украсить эту Арку к Евровидению, то пусть окрасит ее народным орнаментами или чем-то еще. А если все будет продолжаться, то мы будем использовать те методы, которые прописаны в Конституции», — добавил спикер экстремистов.

Скоропадский также подчеркнул, что их не устраивает пропаганда ЛГБТ.

«Нас не устраивает пропаганда ЛГБТ, когда сюда приедет огромное число людей из всех уголков Европы, то киевская власть пытается позиционировать Украину и украинскую столицу как столицу разврата.

Безусловно нас это не устраивает. Мы открыто про это говорим. Мы прекрасно видим, что тот же самый организатор „Киев-Прайда 2017“ (ЛГБТ-парада — ред.), они сфотографировали эту штуку и выложили на фейсбуке как обложку своего мероприятия», — заявил он.

Вместе с тем подрядчик, который «модернизирует» арку, временно приостановил работы до завтра.

«Будем ждать решение КМДА», — сообщил подрядчик, не пожелав представиться. После этого спецтехника, которая была задействована для обновления арки, покинула место работ.

Читайте также: ВАЖНО: США готовят силы для массированного ядерного удара по России, — Генштаб

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.