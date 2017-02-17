«Правовое государство». Юрий Городненко и Армен Гаспарян. Выпуск от 17.02.2017
Блогер, писатель, публицист Армен Гаспарян, а также политолог Юрий Городненко в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front. в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Дело в том, что все критикуют все что происходит на Украине, но при этом в частных диалогах дают понять, что не будут ни в чем участвовать, будут устраивать свою собственную жизн. Лично я могу понять такую позицию, но не могу ее принять», — сказал Юрий Городненко.
«На мой взгляд, украинской политической миграции стоит повзрослеть и ответить на принципиальный вопрос: «Кто они?». Они объект политики или субъект. Если они объект политики, то можно ничего не менять», — подчеркнул Армен Гаспарян.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Армен Гаспарян; госпереворот на Украине; Назад в будущее; новости Украины; Правовое государство; Юрий Городненко
По материалам: https://news-front.info/2017/02/17/pravovoe-gosudarstvo-yurij-gorodnenko-i-armen-gasparyan-vypusk-ot-17-02-2017/