«Правовое государство». Юрий Городненко и Армен Гаспарян. Выпуск от 17.02.2017

Блогер, писатель, публицист Армен Гаспарян, а также политолог Юрий Городненко в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front. в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Дело в том, что все критикуют все что происходит на Украине, но при этом в частных диалогах дают понять, что не будут ни в чем участвовать, будут устраивать свою собственную жизн. Лично я могу понять такую позицию, но не могу ее принять», — сказал Юрий Городненко.

«На мой взгляд, украинской политической миграции стоит повзрослеть и ответить на принципиальный вопрос: «Кто они?». Они объект политики или субъект. Если они объект политики, то можно ничего не менять», — подчеркнул Армен Гаспарян.