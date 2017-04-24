Православный священник стал победителем украинского «Голоса» (ВИДЕО)

Победителем украинской версии музыкального шоу «Голос» (на ТВ незалежной проект идет под названием «Голос країни») стал 33-летний протоиерей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Александр Клименко.

Наставницей Клименко на проекте была украинская исполнительница Тина Кароль. В финале «Голоса страны», в который вышли четыре исполнителя, священник исполнил композицию «Материнская любовь» на украинском языке (см. видео ниже).

Уже известно, что от положенных ему бесплатной записи песни и клипа, а также трехмесячной ротации на радио «Хит ФМ» Клименко отказался в пользу занявшей второе место исполнительницы Ингред Костенко. Ему в качестве приза положена также квартира в Киеве.

Напомним, что в конце 2015 года в российском проекте «Голос» также победил священнослужитель — иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов), наставником которого был Григорий Лепс (см. второе видео).

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