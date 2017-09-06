Правительство ФРГ приветствует предложение Путина о направлении миротворцев ООН в Донбасс

Правительство ФРГ приветствует предложение президента России Владимира Путина о направлении миссии ООН на восток Украины, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Федеральное правительство принципиально приветствует предложение российского президента о миссии ООН на востоке Украины. Эта идея с 2015 года поддерживается и Украиной. Хорошо, что Россия присоединилась наконец к этой инициативе», — сказала Деммер.

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