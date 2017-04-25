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Правил больше нет, — Лавров о международной политике

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Правил больше нет, — Лавров о международной политике | Русская весна

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что сейчас ситуация в международных отношениях тяжелее, чем она была в разгар «холодной войны».

«Безусловно, жестче сейчас… Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет», — приводятся слова министра в журнале Esquire.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493100010

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