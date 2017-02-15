«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 91

Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк. — Геращенко сдаёт Турчинова как стеклотару или 10 секунд правды в кулуарах верховной Рады. — «Шеф, всё пропало!» — о симпатиях внутри Украины! — «Военнослужащие северного флота России «повально сочувствуют Украине» — Если бандиты бесчинствуют, а власть не вмешивается, то она либо не власть, либо в доле! — Парасюка в президенты! (ликвидация Украины гарантирована).

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/15/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-91/