Украина 

«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 91

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  Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк.   — Геращенко сдаёт Турчинова как стеклотару или 10 секунд правды в кулуарах верховной Рады.   — «Шеф, всё пропало!» — о симпатиях внутри Украины!   — «Военнослужащие северного флота России «повально сочувствуют Украине»   — Если бандиты бесчинствуют, а власть не вмешивается, то она либо не власть, либо в доле!   — Парасюка в президенты! (ликвидация Украины гарантирована).

Метки по теме: Григорий Кваснюк; новости Украины; Одесса; Правда с Кваснюком; программа Правда; смотреть последний выпуск Правды; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/02/15/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-91/

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