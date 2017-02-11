Украина 

«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 90

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Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк.

— «Судившие Христа тоже считали это правосудием». Киевский апелляционный суд заочно арестовал главу ДНР А. Захарченко.

— Слово президента — золотое слово? Сейчас проверим!

— Минздрав разрешил тестировать на украинцах почти сотни лекарств.

Метки по теме: Григорий Кваснюк; новости Украины; Одесса; программа Правда; Украина

По материалам: http://news-front.info/2017/02/11/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-90/

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