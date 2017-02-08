Украина 

«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 89

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  Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк.   — Михаил Погребинский: «Киев и Донецк не хотят жить вместе».   — Трамп считает, что Захарченко и Плотницкий ничуть не меньшие политические фигуры, чем, в частности, Порошенко.   — Диагноз — бандеровец. Перспективы излечения — нулевые.   — Кто быстрее добьет Украину: Тимошенко или Порошенко?   — Дайте Пете джавелин, будет Петя хунвейбин.

Метки по теме: Григорий Кваснюк; Донецк; Захарченко; Киев; Михаил Погребинский; новости Украины; Одесса; Плотницкий; Порошенко; Правда с Кваснюком; программа Правда; смотреть последний выпуск Правды; Тимошенко; Трамп; Украина

По материалам: http://news-front.info/2017/02/08/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-89/

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