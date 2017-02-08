«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 89

Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк. — Михаил Погребинский: «Киев и Донецк не хотят жить вместе». — Трамп считает, что Захарченко и Плотницкий ничуть не меньшие политические фигуры, чем, в частности, Порошенко. — Диагноз — бандеровец. Перспективы излечения — нулевые. — Кто быстрее добьет Украину: Тимошенко или Порошенко? — Дайте Пете джавелин, будет Петя хунвейбин.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/08/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-89/