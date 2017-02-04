Украина 

«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 88

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  Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк.   — Минобороны Украины подтверждает, что ВСУ первыми пошли в атаку под Авдеевкой.   — Что предшествовало нынешнему обострению на Донбассе?   — Дурак Аброськин раскрыл государственную тайну Украины.   — Основа и суть нынешнего украинского режима — тотальная ложь.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/04/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-88/

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