«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 115
Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк.
— Украина — Польша: война памятников.
— Даже до Чайки дошло, что русское — это навсегда!
— Украина сходит с ума и вымирает.
— «Мальбрук в поход собрался,
Наелся кислых щей
В походе обосрался…»
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/30/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-115/