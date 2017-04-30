Украина 

  «Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 115

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Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк.

— Украина — Польша: война памятников.

— Даже до Чайки дошло, что русское — это навсегда!

— Украина сходит с ума и вымирает.

— «Мальбрук в поход собрался,

Наелся кислых щей

В походе обосрался…»

Метки по теме: Григорий Кваснюк; новости Украины; Одесса; Правда с Кваснюком; программа Правда; смотреть последний выпуск Правды; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/30/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-115/

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