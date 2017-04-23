«Правда» с Григорием Кваснюком. Выпуск 113

Ведущий программы «Правда» — одесский политолог, журналист Григорий Кваснюк.

— Нацисты угрожают сорвать празднование Дня Победы.

— Самоизоляция Украины — путь к самоликвидации Украины.

— Почти по Бендеру: «Вятровича бьют!»… «Уже? Что-то очень быстро!»

-Из палаты №6 — украинскому кино 140 тысяч лет!

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По материалам: https://news-front.info/2017/04/23/pravda-s-grigoriem-kvasnyukom-vypusk-113/