Правда об «эвакуации» жителей из Авдеевки

Видео предоставлено пресс-службой УНМ ДНР

Из Авдеевки 3 февраля якобы эвакуированы 244 человека, из них 40 люди пожилого возраста и 114 детей. Об этом сообщают украинские СМИ.

Жительница ДНР, которая общается с подругой из Авдеевки, рассказала правду об так называемой эвакуации.

«Звонила подруга из Авдеевки. Рассказала об эвакуации. Приходят к ним и говорят, чтобы они уезжали. Вывезли их в Артемовск, открыли им двери и сказали: «Ну, выходите. Идите к кому-то проситесь». А бабушка пожилая отвечает: «Куда я пойду, я вообще первый раз в этом городе». Мы же люди. Собачка и то не в каждый дом пойдет проситься», — заявила она.

Метки по теме: Авдеевка; Война на Донбассе; правда об эвакуации из Авдеевки; укрСМИ; Эвакуация жителей из Авдеевки

По материалам: http://news-front.info/2017/02/05/pravda-ob-evakuacii-zhitelej-iz-avdeevki/