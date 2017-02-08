Правда ли что Якубович болен?

Известный отечественный актер и телеведущий Леонид Якубович сейчас одна из наиболее обсуждаемых личностей нашего шоу-бизнеса. Большая армия почитателей 71-летнего ведущего в конце прошлого года была очень удивлена слухами в сети. В прессе была информация о том, что у Якубовича проблемы со здоровьем. При этом писали, что ему нужна помощь иностранных врачей. В основном ходили слухи о инсульте и инфаркте шоумена. Такие же сплетни о артисте были и в прошлом. Обсуждают также факт о том, что Якубович очень похудел.

Но артист недавно сам сообщил о своем состоянии здоровья.

Леонид Аркадьевич сказал что он полностью здоров. Не так давно завершил свой гастрольный тур в Сибири. Слухи о своей кончине он воспринял с юмором, поведав, что если умрет, то данный факт никем не будет замечен.

Стоит сказать, что Якубовичу уже 71 год, но его здоровью множество людей могут лишь позавидовать. Недавно артист выступил на театральной сцене столицы, так что все у него хорошо.

Касательно сильного похудения Якубовича, то это действительно так. Правда это произошло совсем не по причине тяжелой болезни. Телеведущий намеренно пытался сбросить лишний вес и с помощью регулярных тренировок в спортзале все-таки смог избавиться от 32-х килограммов лишнего веса. Данного результата Леонид Аркадьевич смог достичь в течении одного года. Помимо этого, популярный шоумен является очень ярым почитателем большого тенниса и достаточно регулярно играет в него. Леонид Якубович продолжает заниматься творчеством, при этом артист очень сильно загружен, да так что иногда вынужден даже отказываться от определенных проектов.

Нужно отметить, что на протяжении долгих лет Леонид Аркадьевич является ведущим очень известной развлекательной передачи «Поле чудес».

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8100-pravda-li-chto-yakubovich-bolen.html