Пранкеры напугали сенатора Маккейна российским хакером Абырвалгом

Пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, «предупредили» сенатора США Джона Маккейна, что его личные серверы могут быть взломаны и что на него готовится «компромат»: якобы политик работает на российские спецслужбы, а завербовали его еще во время войны во Вьетнаме, сообщает Life.

«Мы выиграем эту битву»

Пранкеры позвонили сенатору от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В разговоре Маккейн пообещал опасаться российских хакеров Абырвалга и Славика, которые в числе других попали под декабрьские санкции Барака Обамы. Пранкеры также поведали республиканцу, что российские власти якобы натравили на него «самих Лексуса и Вована».

«Я очень благодарен вам за эту информацию. Я буду, конечно, с осторожностью следить за содержанием моих разговоров, что касается вопросов национальной безопасности. Спасибо, сэр, жду встречи с вами. Мы выиграем эту битву», — заявил Маккейн, не подозревая, что разговаривает с теми самыми пранкерами.

От «украинского премьера» сенатор узнал, что Россия готовит на него «компромат»: будто бы сам Маккейн работает на российские секретные службы и был завербован ими во Вьетнаме.

«Я буду ждать этого. Спасибо, премьер-министр, я буду ждать публикации о том, как мои мозги промыли наши северо-вьетнамские друзья. Хе-хе. Спасибо, премьер-министр. На самом деле мне очень интересно узнать об этом. Может, ваш посол расскажет мне больше деталей?» — цитирует Life Маккейна.

В сенате трудные времена

В разговоре с Вованом и Лексусом американец также признался, что делает все для сохранения антироссийских санкций. Маккейн отметил, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США в сенате наступили трудные времена.

«Я воодушевлен, что после разговора с Путиным не было комментариев о санкциях. Но все же, мой друг, я не могу ничего предсказать», — приводит издание слова американского политика, обращенные к «Гройсману».

Маккейн предположил, что новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, хотя считался другом Путина, будет очень осторожен. «Я также знаю, что генерал Мэттис (глава Пентагона) — за санкции, и он очень влиятелен», — цитирует Life сенатора.

Айболита в президенты Лимпопо

Ранее пранкеры разыграли члена конгресса США Максин Уотерс, которая в одном из выступлений заявила, что президент США Дональд Трамп «сам провоцирует свой импичмент» и что он готов «броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею».

Вован и Лексус позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана обсудить санкции против России. Уотерс заверила, что США не допустят ослабления санкционного режима — напротив, его планируют ужесточить.

Пранкеры заявили Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом «свою марионетку Айболита», а заодно отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы.

В Лимпопо русские нанесли еще больше вреда, чем во время предвыборной гонки в США, сообщили конгрессмену от имени Гройсмана. Уотерс спросила, кто заведовал атаками. «Особые советники Путина Вован и Лексус», — ответил один из пранкеров. Конгрессмен уточнила, как пишутся их имена.

Кроме того, Уотерс сообщили, что российские войска оккупировали «Донецк и Львов». Информация про западноукраинский город заинтересовала конгрессмена, она уточнила, находятся ли «регулярные войска Путина» уже и на востоке, и на западе.

«Я знаю, что США будут на вашей стороне, ребята. А эти новые вторжения на эти территории…. Я думаю, что нужно, чтобы наши люди… Не знаю, сколько у нас там людей из разведки. Но нам нужно больше информации по этому поводу», — прокомментировала ситуацию Уотерс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя розыгрыш Уотерс, в шутку заметил, что Москва высоко ценит тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинять Кремль во вмешательстве во внутреннюю политику Лимпопо, «это уже свидетельствует о некотором просветлении».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также иронично прокомментировала запись телефонного разговора пранкеров с Уотерс.

«Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!», — написала она на своей странице в Facebook.

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