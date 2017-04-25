Пранкер Lexus о колоритных идиотах!
Пранкер Lexus (Алексей Столяров) в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Скрипка востребован там в Киеве, поэтому он не стал занимать двойную позицию, как некоторые артисты это делают. Более того, как раз-таки заявление вывело его в тренды. Надо бы радоваться, потому что хоть кое-кто вспомнил о нем за пределами Украины. Помимо этого, мы ему еще пиар добавили неплохой. Теперь ему пришлось оправдываться. Молчать он не может. Когда берут какое-то политическое интервью, ему надо что-то да ляпнуть. В данном случае тоже самое произошло, а Аваков еще больший дебил», — сказал Алексей Столяров.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/pranker-lexus-o-koloritnyh-idiotah/