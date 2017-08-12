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Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть Саакашвили

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Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть Саакашвили | Русская весна

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в интервью RT раскрыл некоторые подробности разговора с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

По его словам, потребовалось порядка полугода, чтобы вывести Саакашвили на откровенную беседу.

«Сегодня будет полная версия вечером выложена, поэтому я пока не могу всё раскрывать. Но там, во-первых, будет его отношение к Марии Гайдар (в 2016 году заместитель председателя Одесской областной государственной администрации. — ред.). Сам „развод” длился на протяжении полугода, и Саакашвили безоговорочно нам доверял.

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И мы предупреждали, что его лишат гражданства. Это в конечном итоге с ним и случилось. Мы даже не предполагали, что это произойдёт, но мы как будто предсказали это ему. Поэтому все его ожидания были основаны на наших предсказаниях», — рассказал он.

Столяров напомнил, что это второй раз, когда они с Владимиром Кузнецовым (Вованом) разыгрывают Саакашвили. В предыдущем разговоре пранкеры общались с ним от лица министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. При этом Саакашвили не распознал, что его разыгрывают в очередной раз.

«Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это всё равно было нелегко. В доверие мы втёрлись через его окружение. А потом и до самого Миши добрались», — добавил пранкер.

Как ранее сообщала «Русская Весна», российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишённого украинского гражданства.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1502551729

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2 thoughts on “Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть Саакашвили

  • 12.08.2017 at 21:16
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    * СМИ, Отдел «Политика». 12.08.2017, 17:13. «Охота на грузина:
    пранкеры готовились полгода»
    Вован и Лексус рассказали о пранке над Михаилом Саакашвили
    — «…на YouTube должна быть выложена полная часть розыгрыша,
    где Саакашвили расскажет об отношении к Марии ГАЙДАР…
    …«Миша больше работает на пиар и много КРИЧИТ.
    Если посмотреть на его поддержку на Украине, она минимальна.
    Да и какой он украинец?…
    …в ходе разговора выяснили, что у АПАТРИДА Саакашвили
    есть «энергия (?), связи (??) и большое имя (???)»…
    …Политолог Сергей Темченко считает, что Саакашвили НАПУГАН,
    растерян и «ничему не научился»…
    «…экс-губер. Одесской обл. и бывший президент Грузии
    остался без дома и вынужден скитаться в его поисках.
    Сейчас он находится в Венгрии с семьей, но будущее политика крайне туманное. Саакашвили так ничему и не научился в Грузии
    и снова потерпел политический крах на Украине.
    Все его угрозы беспочвенны и он уже ничего не сможет исправить»…»

    * * Часть 1-я. «Мишка-одессит»:

    1-5) _ Он «одесситом» стал – Кацо МишИко…
    «На хОлмах Грузии лежит ночная мгла…»::
    свой путь закончил там МишИко Пшиком,
    и светит там ему за «подвиги» – Тюрьма !!…
    = Силон Селенов, 2 июня 2015

    Reply
  • 12.08.2017 at 21:18
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    Часть 2-я. «Мишка-апатрид»:

    1-6) _ Сперва Одесса с Мишей распрощалась –
    Хосе Рибас не получился из него !…
    Гайдар Манюня тесно с ним общалась,
    у «Сладкой парочки» не вышло ничего ::

    2-6) _ Нет ни любви “Ромео и Джульеты”;
    ни лавров Ойстраха, ни имя – Беня Крик !!…
    У Маньки лишь трещали кастаньеты…
    Я, уж, писал, что МишикО там ждёт Кирдык !…

    3-6) _ Кирдык пришёл – Кацо там не прижился ::
    полным-полно своих в Одессе фраеров !…
    А МишикО как чайка лишь кружился,
    ему сказали там : «Кацо, ты Кто таков ?..

    4-6) _ Хосе Рибас был Адмирал, испанец !!..
    Взял Измаил и ОН построил город, порт…
    А ты – всего приблуда лишь, за с ранец!..
    И был ты не Абрек, а просто беглый Вор !!!…»

    5-6) _ И вновь «бежали робкие грузины»!… (1)
    “Язык до Киева довёл” всё ж МишикО…
    Вэрховна зРада – ведь не из резины,
    и Порношенко «кинул побоку» его !!…

    6-6) _ Стал МишикО скиталец, апатридос ::
    прибалты, Польша… взяли в Венгрии сейчас…
    Но Никому МишИко – не Амигос ::
    как оказалось, МишикО – “Калиф на час”!…
    — — — — — — —
    (1) Михаил Лермонтов. «Демон» (1829-38)
    Восточная повесть. ЧАСТЬ 1
    — «Печальный Демон, дух изгнанья,
    Летал над грешною землей,
    И лучших дней воспоминанья
    Пред ним теснилися толпой…
    XI
    И дикий крик и стон глухой
    Промчались в глубине долины —
    Недолго продолжался бой:
    Бежали робкие грузины!..»

    Силон Селенов, 12 августа 2017

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