Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть Саакашвили
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в интервью RT раскрыл некоторые подробности разговора с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
По его словам, потребовалось порядка полугода, чтобы вывести Саакашвили на откровенную беседу.
«Сегодня будет полная версия вечером выложена, поэтому я пока не могу всё раскрывать. Но там, во-первых, будет его отношение к Марии Гайдар (в 2016 году заместитель председателя Одесской областной государственной администрации. — ред.). Сам „развод” длился на протяжении полугода, и Саакашвили безоговорочно нам доверял.
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И мы предупреждали, что его лишат гражданства. Это в конечном итоге с ним и случилось. Мы даже не предполагали, что это произойдёт, но мы как будто предсказали это ему. Поэтому все его ожидания были основаны на наших предсказаниях», — рассказал он.
Столяров напомнил, что это второй раз, когда они с Владимиром Кузнецовым (Вованом) разыгрывают Саакашвили. В предыдущем разговоре пранкеры общались с ним от лица министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. При этом Саакашвили не распознал, что его разыгрывают в очередной раз.
«Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это всё равно было нелегко. В доверие мы втёрлись через его окружение. А потом и до самого Миши добрались», — добавил пранкер.
Как ранее сообщала «Русская Весна», российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишённого украинского гражданства.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1502551729
2 thoughts on “Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть Саакашвили”
* СМИ, Отдел «Политика». 12.08.2017, 17:13. «Охота на грузина:
пранкеры готовились полгода»
Вован и Лексус рассказали о пранке над Михаилом Саакашвили
— «…на YouTube должна быть выложена полная часть розыгрыша,
где Саакашвили расскажет об отношении к Марии ГАЙДАР…
…«Миша больше работает на пиар и много КРИЧИТ.
Если посмотреть на его поддержку на Украине, она минимальна.
Да и какой он украинец?…
…в ходе разговора выяснили, что у АПАТРИДА Саакашвили
есть «энергия (?), связи (??) и большое имя (???)»…
…Политолог Сергей Темченко считает, что Саакашвили НАПУГАН,
растерян и «ничему не научился»…
«…экс-губер. Одесской обл. и бывший президент Грузии
остался без дома и вынужден скитаться в его поисках.
Сейчас он находится в Венгрии с семьей, но будущее политика крайне туманное. Саакашвили так ничему и не научился в Грузии
и снова потерпел политический крах на Украине.
Все его угрозы беспочвенны и он уже ничего не сможет исправить»…»
* * Часть 1-я. «Мишка-одессит»:
1-5) _ Он «одесситом» стал – Кацо МишИко…
«На хОлмах Грузии лежит ночная мгла…»::
свой путь закончил там МишИко Пшиком,
и светит там ему за «подвиги» – Тюрьма !!…
= Силон Селенов, 2 июня 2015
Часть 2-я. «Мишка-апатрид»:
1-6) _ Сперва Одесса с Мишей распрощалась –
Хосе Рибас не получился из него !…
Гайдар Манюня тесно с ним общалась,
у «Сладкой парочки» не вышло ничего ::
2-6) _ Нет ни любви “Ромео и Джульеты”;
ни лавров Ойстраха, ни имя – Беня Крик !!…
У Маньки лишь трещали кастаньеты…
Я, уж, писал, что МишикО там ждёт Кирдык !…
3-6) _ Кирдык пришёл – Кацо там не прижился ::
полным-полно своих в Одессе фраеров !…
А МишикО как чайка лишь кружился,
ему сказали там : «Кацо, ты Кто таков ?..
4-6) _ Хосе Рибас был Адмирал, испанец !!..
Взял Измаил и ОН построил город, порт…
А ты – всего приблуда лишь, за с ранец!..
И был ты не Абрек, а просто беглый Вор !!!…»
5-6) _ И вновь «бежали робкие грузины»!… (1)
“Язык до Киева довёл” всё ж МишикО…
Вэрховна зРада – ведь не из резины,
и Порношенко «кинул побоку» его !!…
6-6) _ Стал МишикО скиталец, апатридос ::
прибалты, Польша… взяли в Венгрии сейчас…
Но Никому МишИко – не Амигос ::
как оказалось, МишикО – “Калиф на час”!…
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(1) Михаил Лермонтов. «Демон» (1829-38)
Восточная повесть. ЧАСТЬ 1
— «Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой…
XI
И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины —
Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!..»
Силон Селенов, 12 августа 2017