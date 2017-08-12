Пранкер Лексус рассказал, как удалось разыграть Саакашвили

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) в интервью RT раскрыл некоторые подробности разговора с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

По его словам, потребовалось порядка полугода, чтобы вывести Саакашвили на откровенную беседу.

«Сегодня будет полная версия вечером выложена, поэтому я пока не могу всё раскрывать. Но там, во-первых, будет его отношение к Марии Гайдар (в 2016 году заместитель председателя Одесской областной государственной администрации. — ред.). Сам „развод” длился на протяжении полугода, и Саакашвили безоговорочно нам доверял.

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И мы предупреждали, что его лишат гражданства. Это в конечном итоге с ним и случилось. Мы даже не предполагали, что это произойдёт, но мы как будто предсказали это ему. Поэтому все его ожидания были основаны на наших предсказаниях», — рассказал он.

Столяров напомнил, что это второй раз, когда они с Владимиром Кузнецовым (Вованом) разыгрывают Саакашвили. В предыдущем разговоре пранкеры общались с ним от лица министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. При этом Саакашвили не распознал, что его разыгрывают в очередной раз.

«Я списываю это на его блистательные умственные способности, но это всё равно было нелегко. В доверие мы втёрлись через его окружение. А потом и до самого Миши добрались», — добавил пранкер.

Как ранее сообщала «Русская Весна», российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишённого украинского гражданства.