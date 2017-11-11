«Позор!» — Собчак освистали на митинге в Петербурге (+ВИДЕО, ФОТО)

Телеведущую Ксению Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Петербурге.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласованный митинг проходит на Площади Ленина. Когда ведущий митинга попросил подняться на сцену «дочь одного из основателей Европейского университета» Ксению Собчак, участники акции встретили ее свистом и криками «Позор!».

Собчак призвала не обращать внимание на провокаторов и продолжила выступление. Она выразила уверенность, что ее отец, будь он жив, также был бы среди участников митинга. По словам Собчак, «то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, — это настоящий позор».

Участники митинга «За образование и науку» на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2017

«Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать своё мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики. Потому что каждый человек может сказать то, что он думает. Это то, чему учит в том числе Европейский университет», — сказала Собчак.

Участники митинга требуют «спасти науку и образование», в частности вернуть здание и лицензию Европейскому университету, отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве и Российской национальной библиотеки в Петербурге, Российского государственного гидрометеорологического университета и Полярной академии, Издательско-полиграфического техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства.

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В марте арбитраж Петербурга решил аннулировать лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора. Позже вуз сам попросил аннулировать его лицензию, чтобы оформить новую.

В результате в августе действие лицензии прекратилось, а в новой Рособрнадзор вузу отказал. После этого Европейский университет подал еще одну заявку.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал работу в 1996-м как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика).

В состав учредителей университета входят, в частности, бывший министр финансов, глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Участники митинга «За образование и науку» на площади Ленина в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2017