Позиция России по Асаду изменилась, считает Эрдоган

Россия могла изменить свою позицию по отношению к лидеру Сирии Башару Асаду. Об этом говорил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, рассказав о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает Reuters.

«Что мне Путин сказал — Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — заявил турецкий лидер.

Он также считает, что пока Башар Асад остается во главе Сирии, разрешить конфликт внутри этой страны не получится. «Эту страну следует освободить от Асада. Тогда появится решение, а до тех пор, пока он остается у власти, решения быть не может», — сказал Эрдоган, добавив, что многие страны готовы объединиться и помочь народу Сирии «принять свое решение».

Ранее, как уже сообщало EADaily, президент Сирии Башар Асад заявил, что террористические организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) и «Джебхат Фатх аш-Шам» (переименованная в 2016 году «Джебхат ан-Нусра»), а также Турция, США, Великобритания, Франция и Саудовская Аравия действуют как «один хор» и «одна армия».

«Когда вы говорите о турецком вторжении (в Сирию), когда, опять же, говорите об американских силах, и это тоже вторжение, и когда вы говорите о присутствии в Сирии террористов, это все одно и то же. Между ними нет различий», — сказал Асад.

«Исламское государство» и «Джебхат Фатх аш-Шам» запрещены в России.