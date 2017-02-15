Позиция Киева в Минске создает «замкнутый круг», — МИД ДНР

Представители Киева в минской политической подгруппе своим отказом от рассмотрения формулы Штайнмайера в очередной раз превращают переговорный процесс в «замкнутый круг».

Такое мнение сегодня по итогам заседания в белорусской столице высказала и.о. министра иностранных дел ДНР, представитель Республики в политподгруппе Наталья Никонорова.

«Ранее все лидеры нормандского формата и лично господин Порошенко (президент Украины — прим. ред.) дважды на последних саммитах выражали согласие следовать формуле Штайнмайера и договорились о необходимости подготовить все соответствующие изменения в украинское законодательство, — отметила она.

— При этом наши оппоненты отметили, что, если представители в Минске не будут согласны с редакцией формулы лидеров стран-гарантов, то она будет вынесена на доработку группам в Минске, а затем результаты их работы вновь будут возвращены в Нормандский формат.

Данная позиция Украины создает „замкнутый круг“ и обсуждение во всех форматах может продлиться годами».

По словам главы МИД, украинская сторона продолжает затягивать переговорный процесс. В частности, Киев пытается подменить Минский формат, который является основной переговорной площадкой, «нормандским», тем самым исключив Донецкую и Луганскую Республики из переговорного процесса.

«Киев всецело продолжает игнорировать тот факт, что отказы от обсуждений и блокирование работы групп напрямую противоречат Комплексу мер, при этом продолжает формально декларировать свою приверженность Минским соглашениям», — подытожила руководитель внешнеполитического ведомства.

Представители ДНР и ЛНР по итогам последних заседаний в Минске неоднократно заявляли, что украинская сторона намеренно затягивает работу политической подгруппы, в частности отказываясь обсуждать реализацию формулы Штайнмайера. Кроме того, сталкиваясь с непоследовательностью украинской стороны, Республики не раз выступали за четкую регламентацию переговорного процесса.

Напомним, что формула, предложенная бывшим министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (в настоящее время — президент ФРГ), определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР на временной основе в день местных выборов, и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

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