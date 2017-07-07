При пожаре на Невском лакокрасочном заводе выгорело 4,8 тыс. квадратных метров, сообщило МЧС по Санкт-Петербургу. Сведений о погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекались более 170 человек и 42 единицы техники, два вертолета и спецпоезд. В 22:16 6 июля пожар был ликвидирован. «На месте пожара работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Опасных для жизнедеятельности человека веществ в воздухе не обнаружено. К тушению пожара привлекались два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами, а также пожарный поезд», — информирует пресс-служба МЧС.

Ранее представитель МЧС сообщил, что во время пожара, который длился более пяти часов никто не пострадал, так как администрация лакокрасочного завода вовремя эвакуировала всех сотрудников с места ЧП.

EADaily накануне сообщало, что работа пожарных осложнялась высокой температурой, наличием газовых транспортных баллонов и больших емкостей с лакокрасочной продукцией. «Существует угроза взрыва, спасатели работают из укрытия», — отмечала пресс-служба МЧС.

Информация о возгорании в поселке Петро-Славянка по Дороге на Металлострой, 5Ц поступила на телефон «01» в четверг в 16:55. Пожару был присвоен третий номер сложности.