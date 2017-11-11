Появятся ли «голубые каски» в Донбассе?

Статья о миротворческой инициативе американской администрации со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне, опубликованная сегодня в Wall Street Journal, ставит больше вопросов, нежели дает ответов.

Например, количество миротворцев, на котором намерены настаивать США — 20 тысяч — кажется абсурдным, если исходить из российского проекта резолюции, согласно которому на контингент военнослужащих ООН будет возложена обязанность по охране сотрудников ОБСЕ на линии разграничения.

На это уже обратил внимание в Минске Денис Пушилин, указавший, что миссия ОБСЕ в зоне конфликта — это всего 550 человек. Получится, что к каждому сотруднику будет приставлено по 30 охранников, что действительно выглядит странно.

Но если исходить из неоднократных заявлений Вашингтона и Киева о том, что «голубые каски» должны расположиться по всему периметру конфликта, включая территории, контролируемые сепаратистами, то тогда численность вооруженной миссии не вызывает вопросов. Все же, речь идет о пространстве, на котором проживает порядка трех миллионов человек. И этот вариант не является полностью отвергнутым российской стороной.

Скорректировав свою же инициативу по вводу сил ООН, Владимир Путин даже пошел навстречу Госдепу, согласившись с тем, что миротворцы смогут посещать места, где время от времени появляются сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ. Можно даже допустить, что им будет позволено совершать инспекционные поездки на границу, как в 2014 году, когда ОБСЕ по согласованию с российскими властями получила возможность осматривать грузы, ввозившиеся на территорию народных республик гуманитарными конвоями.

Принципиально Москва расходится с Вашингтоном по двум вопросам. Возможность передачи под контроль контингента ООН российско-украинской границы МИД РФ уже давно отверг как неприемлемый вариант.

Владимир Путин на Валдайском форуме выразился еще определеннее, заявив, что силового решения конфликта, о котором мечтает Киев, надеясь изолировать при помощи «голубых касок» ЛДНР, Россия «допустить не может и не допустит».

Второй момент — это правосубъектность самих республик, наличие которой отрицает американский Госдеп устами своего спецпредставителя по Украине Курта Волкера, заявившего, что никакой нужды консультироваться с Донецком или Луганском относительно ввода миротворцев нет.

Отвечать на подобные демарши гораздо проще, ибо правосубъектность республик закреплена документом со статусом международного договора, известного в народе как Минские соглашения. Еще 15 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюции об их поддержке.

В соответствии со статьей 25 Устава ООН, они стали обязательными для выполнения. Тот факт, что имплементация Комплекса мер торпедируется Киевом, не дает Вашингтону ни малейших оснований для ревизии правовой базы «Минска-2». Для этого необходима новая резолюция Совбеза, а то, что Москва заветирует любой проект, денонсирующий те или иные пункты Минска, понятно даже ребенку.

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Казалось бы, ситуация зашла в полный тупик, выход из которого представляется невозможным. Тем не менее, сюжет о миротворцах продолжает постоянно всплывать и обсуждаться. И более того, в этих дискуссиях не так давно наметился поразительный и неожиданный поворот.

Курт Волкер, за которым после его заявлений о необходимости вывода российских войск из Украины, российской агрессии и прочих крайне жестких оценок политики России, закрепилась репутация непреклонного ястреба. Однако 3 ноября он неожиданно заявил на пресс-конференции в Киеве, что украинской стороне «рекомендовано» не вносить в ООН собственный альтернативный проект о миротворческой миссии, а поработать над российским.

Сказать, что эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, значит — не сказать ничего. Они вызвали ужас и оцепенение одновременно.

Сейчас многие украинские эксперты детально прописывают варианты «слива» Киева Вашингтоном — дескать, в обмен на посреднические услуги в урегулировании кризиса в отношениях с Северной Кореей, на помощь в сохранении лица в Сирии, на предоставление транзитного коридора для вывода войск из Афганистана и на содействие в решении проблемы ядерной программы Ирана, американская администрация готова поступиться интересами Украины и согласиться на размещение «голубых касок» в зоне конфликта на условиях России и деблокировать таким образом минский процесс.

Я думаю, что это стало бы идеальным выходом из положения, но в силу того, что такой «слив» может легко спровоцировать украинских националистов на радикальные действия, он едва ли возможен.

Госдепу точно не нужен новый государственный переворот на Украине, в результате которого у власти окажутся штурмовики уже вполне коричневого окраса.

Поэтому, скорее всего, прорабатывается некий промежуточный вариант, который можно будет представить как компромисс между диаметрально противоположными позициями. Каким он будет, сложно сказать.

Вот только что казалось, что американцы могут отделаться от своих украинских партнеров «утешительным призом» в виде поставок летального оружия, но эту информацию Госдепартамент опроверг.

В каком-то виде миротворцы, или охранники, как настаивают любители точных определений, в зону конфликта попадут. Одно ясно, что российской границы им не видать, как собственных ушей. Владимир Путин — сошлюсь на него еще раз — выразился предельно конкретно: «Мы этого допустить не можем, и не допустим».

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Андрей Бабицкий, Украина.ру