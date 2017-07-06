Появилось видео удара Ту-95 ракетами Х-101 по объектам ДАИШ в Сирии

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором запечатлен авиаудар ракетоносцев Ту95МС по объектам ДАИШ в Сирии на границе провинций Хама и Хомс.

Удар осуществлялся новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам и боевикам террористической группировки. Судя по видео, в операции принимали участие два Ту-95МС, каждый из которых сбросил по две ракеты. В результате уничтожены несколько крупных складов вооружений, что подтверждено данными объективного контроля. Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км.

Как уже сообщало EADaily, истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4500 км.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.