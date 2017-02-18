Проишествия 

Появилось видео удара российских Ту-95МС по позициям ДАИШ в районе Ракки

0 коментариев

Иллюстрация: defence.ru

Видео нанесения авиаударов по позициям боевиков ДАИШ в районе Ракки в Сирии появилось в интернете. Кадры, предоставленные Минобороны, опубликовал телеканал RT.

Тем временем РЕН ТВ сообщает, что после нанесенных ударов, по данным Пентагона, главари и полевое командование ДАИШ массово покидают сирийскую Ракку.

Ранее стало известно, что российские Ту-95МС под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С нанесли крылатыми ракетами Х-101 удар по базам и центрам подготовки боевиков. Одной из пораженных целей стал и пункт управления одного из крупных отрядов террористов. «После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — уточнили в Минобороны.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/18/poyavilos-video-udara-rossiyskih-tu-95ms-po-poziciyam-daish-v-rayone-rakki

Другие новости:

rjxx4r_1478072404

Аппеляционная палата Молдавии подтвердила арест Ренато Усатого

0
y6fk6x_1469465294

Минские соглашения: 570 обстрелов ДНР за сутки

0
u4rt93_1461937214

На побережье Норвегии разбился вертолет с рабочими-нефтяниками

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *