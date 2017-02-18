Появилось видео удара российских Ту-95МС по позициям ДАИШ в районе Ракки

Видео нанесения авиаударов по позициям боевиков ДАИШ в районе Ракки в Сирии появилось в интернете. Кадры, предоставленные Минобороны, опубликовал телеканал RT.

Тем временем РЕН ТВ сообщает, что после нанесенных ударов, по данным Пентагона, главари и полевое командование ДАИШ массово покидают сирийскую Ракку.

Ранее стало известно, что российские Ту-95МС под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С нанесли крылатыми ракетами Х-101 удар по базам и центрам подготовки боевиков. Одной из пораженных целей стал и пункт управления одного из крупных отрядов террористов. «После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — уточнили в Минобороны.

ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.