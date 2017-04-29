Проишествия 

Появилось видео с нападением на активистку «Яблока» в Москве

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Иллюстрация: kommersant.ru

В Москве полиция начала проверку по факту нападения на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову, которой на улице Профсоюзная неизвестный мужчина плеснул жидкость в лицо. Об этом со ссылкой на МВД сообщает ТАСС.

По словам полицейских, уже проведен опрос пострадавшей. «Она написала заявление в МВД, на основании которого начата доследственная проверка», — говорят в министерстве.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент нападения. Злоумышленник, который оказался на две головы выше Натальи Федоровой, подошел к ней со спины. Мужчина направил струю газа прямо в лицо женщине.

» Женщина начала метаться по двору, протирая глаза. Примечательно, что в этот момент за ее спиной проходили люди. Однако они только ускорили шаг и даже не попытались ни помочь женщине, ни задержать нападавшего. Мужчина скрылся в том направлении, откуда пришел», — говорится в сообщении телеканала.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/29/poyavilos-video-s-napadeniem-na-aktivistku-yabloka-v-moskve

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