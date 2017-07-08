Появилось видео падения самолета на авиашоу в Тамбове

Входит в «штопор» и разбивается о землю — очевидцы сняли на видео падение легкомоторного самолета на авиашоу в Тамбове, в результате которого погиб пилот.

Самолет рухнул во время шоу в честь выпускников государственного университета имени Гавриила Державина. Праздник открывали летчики местного аэроклуба, которые обещали красочное авиашоу, сообщает «Лента.ру».

По плану воздушная часть началась в 20:05 7 июля, фактически она немного задержалась. Примерно в 20:30 при выполнении маневра один из самолетов внезапно потерял управление и рухнул на землю, на другом берегу реки Цна. Пилот погиб, других пострадавших, по предварительным данным, нет. По данным организаторов праздника, управлял этим воздушным судном 49-летний пилот Александр Камбаров.

Очевидцы происшествия, как передает «Онлайн Тамбов», рассказали, что невероятно низкий пролет пилота их удивил, по всей видимости, летчик понял, что-то пошло не так и приложил все усилия, чтобы машина на рухнула на толпу выпускников.

В транспортной прокуратуре при этом отмечают, что полет был санкционирован. Проверка по факту инцидента продолжается.