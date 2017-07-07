Появились кадры расстрела украинского журналиста на учениях ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Журналист интернет-издания «Первый Криворожский» Вячеслав Волк, подстреленный вчера на учениях резервистов ВСУ в Кривом Роге, находится в критическом состоянии.

Напомним, как сообщала вчера «Русская Весна», журналист получил огнестрельное ранение в шею из наградного «Глока» одного из инструкторов. Репортер вызвался сыграть роль нарушителя, который по легенде пытается проникнуть в здание.

Судя по видеокадрам (см. ниже) «всушники» не особо церемонились с гражданским «актером», а заведя его в здание, и вовсе зачем-то выстрелили в Волка.

Медики сообщают, что пуля прошла 28-летнему мужчине через шею и повредила позвоночник. Пострадавшего прооперировали, однако никаких прогнозов врачи не делают.

«Проникающее сквозное ранение шеи с повреждением позвоночника. Состояние — крайне тяжелое и нестабильное», — сообщил журналистам заместитель главного врача Криворожской городской больницы Сергей Аксентьев.

Момент выстрела зафиксировали камеры видеонаблюдения (см. второе видео).

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