«Поход в один конец»: в Госдуме посоветовали Киеву не шутить с Черноморским флотом РФ

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек посоветовал киевским властям не шутить с Черноморским флотом РФ, ведь выдвижение украинских подводных лодок к берегам Крыма может стать для них «походом в один конец».

Напомним, «Русская Весна» сообщала о смелом заявлении капитана первого ранга ВМС Украины, первого заместителя председателя Союза офицеров Евгения Лупакова о том, что будь у Украины «хотя бы пяток подводных лодок», она смогла бы уничтожить Черноморский флот.

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит», — прокомментировал дерзкое высказывание украинца Бальбек для РИА Новости.

«Это только у голливудских героев получается подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа, в жизни все намного сложнее», — сказал депутат.

По его словам, украинские военные демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными.

«Судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу «самая фантастическая версия», — заключил Бальбек.

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