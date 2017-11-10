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Повсюду зрада: Вятрович винит Польшу в схожести с Россией

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Повсюду зрада: Вятрович винит Польшу в схожести с Россией | Русская весна

И так непростые отношения Украины и Польши в последние несколько дней осложнились ещё больше после того, как польский МИД запретил въезд в страну русофобу и националисту Владимиру Вятровичу, который возглавляет так называемый Украинский институт национальной памяти.

Вятрович на запрет немедленно отреагировал, обвинив Польшу в том, что она «звучит в унисон с Россией».

«Я уже несколько лет являюсь персоной нон грата в России. Сейчас, говорят, получил запрет на въезд в Польшу. Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией», — написал Вятрович на своей странице в соцсети.

Как сообщала «Русская Весна», глава МИД Польши пообещал Украине «реальные проблемы».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510294210

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