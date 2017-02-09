15-летний мальчик из североосетинского села Синдзикау, которого нашли повешенным, не состоял в «группе смерти», сообщил руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по республике Северной Осетии Чермен Казиев.

«Информация о том, что 15-летний подросток стал жертвой групп в соцсетях, на его странице нашли переписку с администраторами этих групп, своего подтверждения не нашла», — сказал он. Предсмертной записки, по данным следствия, также обнаружено не было.

Информацию о вступлении подростков из районов республики в так называемые «группы смерти», распространяемую в смс-рассылках, он отнес «к разряду домыслов и слухов»: «Есть обстоятельства, которые мы будем проверять, но на сегодня таких фактов по республике не выявлено. Работа в этом направлении ведется», — сказал Казиев.

EADaily уже сообщало мальчик был найден повешенным 1 февраля. Одной из версий суицида называлось его участие в интернет-игре. В соцсетях распространен скриншот беседы, в которой рассказывают о предсмертной записке мальчика. Фразы подкрепляют версию об участии подростка в виртуальной игре «Тихий дом», имеющей также названия «Синий кит» и «4:20». Суть интернет-игры сводится к тому, что в конечном итоге пользователи в большинстве случаев кончают жизнь самоубийством.

Между тем, как отметила директор североосетинского фонда «Нам по пути» Лаура Тадтаева, с 2015 года родители все чаще стали обращаться к психологам за помощью. За два года 78 семей обратились к специалистам центра с проблемой интернет-зависимости их детей. И часть из них, именно по вопросу «групп смерти», сообщает»!5 регион». «Только во Владикавказе за последние два года за психологической помощью обратились 76 семей, у которых наблюдалась интернет-зависимость как болезнь. Примерно 70% обратившихся столкнулись с тем, что их ребенок резал себя или предпринимал попытку суицида», — сказала Тадтаева