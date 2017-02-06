Потомки жертв ОУН-УПА потребовали от властей Польши прекратить сотрудничество с украинскими неонацистами

Потомки жертв ОУН-УПА обратились с открытым письмом к президенту Польши с требованием остановить партнерство с теми городами, «где прославляются убийцы польского народа и военные преступники».

Копии письма направлены премьер-министру Беате Шидло, депутатам Сейма и Сената, а также лидеру правящей партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому.

Авторы письма требуют прекратить все межмуниципальные отношения с теми украинскими городами, где местные власти увековечивают память убийц ОУН-УПА* и дивизии СС «Галичина».

«Напомним, что городом-побратимом древней столицы Польши Кракова является Киев, где главные улицы носят имена лиц, ответственных за геноцид поляков (Степана Бандеры, Романа Шухевича), и где находятся памятники в честь этих преступников. Подписала бы администрация Кракова партнёрское соглашение с Берлином, если бы там стоял памятник Гитлеру, а в центре была бы улица Адольф Гитлерплатц?» — задают вопрос властям Польши авторы письма.

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Потомков жертв «Волынской резни» возмущает то, что больше всего украинских «городов-побратимов» находится именно на западе Украины, где истребляли их предков, а сегодня ставят памятники лидерам ОУН-УПА.

«Семьям жертв, убитых палачами из ОУН-УПА и украинской 14-й дивизии СС „Галичина“, трудно поверить, чтобы приоритетом внешней политики Польши было искажение и замалчивание правды о геноциде польского народа, совершённом украинцами, а также чествование тех, кто за этот геноцид несёт ответственность», — говорится в письме.

Организации потомков «всходних кресовян» (жителей «Восточного Пограничья», как в Польше называли Западную Белоруссию и Западную Украину) подчеркивают, что такое попустительское отношение властей к восхвалению убийц превращает их в «граждан второго сорта», поскольку «восточные поляки понесли наибольшие потери» от террора ОУН-УПА.

«Считаем своей патриотической обязанностью внести на рассмотрение исполнительной и законодательной власти Республики Польша предложение о принятии в срочном порядке законов, запрещающих местным администрациям подписывать партнёрские соглашения с заграничными городами, где прославляются убийцы польского народа и военные преступники», — требуют авторы обращения, отмечая, что не следует разделять тех, «кто убит немецкой пулей и бандеровским топором».

* Запрещенная в РФ экстремистская организация